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«الداخلية» تقرر زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الميلاد

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«الداخلية» تقرر زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الميلاد «الداخلية» تقرر زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة عيد الميلاد

وزارة الداخلية – أرشيفية

قررت وزارة الداخلية، اليوم، التصريح لجميع نزلاء السجون بزيارة إستثنائية واحدة، اعتبارًا من يوم الأحد القاد، حتى يوم 24 من يناير الجارى.

وأكد بيان لوزارة الداخلية، أن التصريح جاء بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2017 ، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لجميع نزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بتلك المناسبة.

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الإجتماعى مع أسرهم.

 

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