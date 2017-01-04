الآثار: تشكيل لجنة مع «الأوقاف» لنقل آثار المساجد للمتاحف

قال خالد العنانى، وزير الآثار إنه سيتم الاتفاق مع وزراة الأوقاف بسحب القطع الأثرية الموجوده بداخل المساجد الأثرية الكبرى مثل، المسجد الحسين، و الرفاعى، والأحمدى، من خلال لجنه مشكلة من الأوقاف والآثار.

وأوضح العنانى، فى تصريحات صحفيه، على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر مجلس الوزراء، وحول سرقات القطع الأثرية من داخل المساجد الأثرية، أنه سيتم نقل القطع الآثرية إلى متاحف وزارة الآثار، ووضع نماذج بدلًا منها فى المساجد، وذلك للحد من سرقات الآثار داخل المساجد، بالإضافة إلى تخفيف العبء على العاملين بهذه المساجد فى حراستها.