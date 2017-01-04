أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الآثار: تشكيل لجنة مع «الأوقاف» لنقل آثار المساجد للمتاحف

Google+ Print
الآثار: تشكيل لجنة مع «الأوقاف» لنقل آثار المساجد للمتاحف الآثار: تشكيل لجنة مع «الأوقاف» لنقل آثار المساجد للمتاحف

خالد العنانى

قال خالد العنانى، وزير الآثار إنه سيتم الاتفاق مع وزراة الأوقاف بسحب القطع الأثرية الموجوده بداخل المساجد الأثرية الكبرى مثل، المسجد الحسين، و الرفاعى، والأحمدى، من خلال لجنه مشكلة من الأوقاف والآثار.

وأوضح العنانى، فى تصريحات صحفيه، على هامش المؤتمر الصحفى، الذى عقد بمقر مجلس الوزراء، وحول سرقات القطع الأثرية من داخل المساجد الأثرية، أنه سيتم نقل القطع الآثرية إلى متاحف وزارة الآثار، ووضع نماذج بدلًا منها فى المساجد، وذلك للحد من سرقات الآثار داخل المساجد، بالإضافة إلى تخفيف العبء على العاملين بهذه المساجد فى حراستها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا