الخارجية التركية: توصلنا لهوية منفذ هجوم اسطنبول

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم، التعرف على هوية المسلح الذي نفذ الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول ليلة رأس السنة.

وقال تشاويش أوغلو، اليوم، في تصريحات لوكالة الأناضول، ” أن هوية منفذ هجوم اسطنبول أصبحت معروفة”، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف ملهى ليليا في ليلة رأس السنة باسطنبول، حيث فتح مسلح النار على الموجودين، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة العشرات.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، مسؤوليته عن الحادث، وقالت صحف تركية إن منفذ الهجوم الإرهابي الذي نشرت السلطات صورًا له في مواضع مختلفة كان يقاتل في صفوف التنظيم الإرهابي في سوريا.