استئناف محاكمة إبراهيم سليمان بقضية «الحزام الأخضر» فبراير المقبل

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، في الأسبوع الرابع من شهر فبراير المقبل، لاستكمال محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “الحزام الأخضر”، وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر”، بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

ومن المقرر أن تنظر القضية أمام ذات الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة، بعد تغيير عضو يسار المحكمة، الذي إستشعر الحرج في الجلسة الماضية عن نظر القضية، فيما قررت المحكمة وقتها وقف سير القضية وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مجددًا لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، أو تغيير عضو اليسار.

وتضم قائمة المتهمين بخلاف “سليمان”، كلا من رجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و 3 من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم “الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم” الرؤساء بهيئة المجتمعات العمرانية السابقون.