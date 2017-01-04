«العجاتي»: لا يوجد أي قرار من الداخلية بمنع مرور المواطنين في سيناء

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن وزير الداخلية أبلغه فى اتصال هاتفي، إنه لا يوجد أي قرار من وزارة الداخلية بمنع أي مواطن من المرور فى سيناء سواء فى الأنفاق أو المعديات.

وتابع العجاتى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن وزير الداخلية أكد أنه لا يمكن أن يمنع أى مواطن من المرور وأن ما يتم عمله هو الإجراءات الأمنية العادية، وكان النائب إبراهيم أبو شعيرة قد أثار فى بيان عاجل له، قيام ضباط الداخلية فى شمال سيناء، بمنع المواطنين من المرور، وتساءل هل القرار فردى.، أم أن هناك قرار من وزير الداخلية.

وعقب إعلان الوزير العجاتي عدم وجود أى قرار بذلك من وزير الداخلية وجه النائب سلامة الرقيعى الشكر لتأكيد وزير الداخلية عدم وجود أى قرار بمنع المواطنين من المرور.