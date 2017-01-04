قنصل العراق يزور جامعة المنصورة لمناقشة عمل توأمة مع الجامعات العراقية

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وفد سفارة العراق بمصر يضم الوفد الدكتور موسى مهدى مكاوى قنصل سفارة العراق و مازن فخرى عليوى مدير العلاقات العامة بالسفارة لمناقشة أوضاع الطلاب العراقيين أثناء دراستهم بجامعة المنصورة فى مرحلة الدراسات العليا والتعرف على الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلبة العراقيين ومناقشة سبل التعاون الأكاديمى والعلمى والثقافى .

بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة ، الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين ، سحر العراقى مدير ادارة الوافدين

كما عقد وفد السفارة العراقية لقاء مع الطلاب العراقيين للتعرف على المشكلات الخاصة بالطلاب وسبل حلها للتسهيل عليهم أثناء دراستهم بالجامعة .

وقدم الدكتور موسى مهدى مكاوى شكر السفارة العراقية لرعاية الجامعة وتقديرها للطلاب العراقيين أثناء دراستهم بالجامعة كما ناقش خلال اللقاء بعض العمليات التنظيمية والفترات الزمنية المتعلقة بمراحل تسجيل الدراسات العليا.

كما عبر عن رغبة وزارة التعليم العالى بالعراق و السفارة لعمل توأمة مع بعض الجامعات المصرية وعلى رأسها جامعة المنصورة مع بعض الجامعة فى جمهورية العراق لتحقيق الاستفادة القصوى والعلمية و لمزج الثقافات والعلوم المختلفة للجامعات المصرية والعراقية.

وأكد الدكتور محمد القناوى خلال اللقاء على عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين الشقيقين والدور الهام لمصر فى مساندة ابنائنا الطلاب العراقيين وتقديم أفضل سبل التعليم الحديث لتزويدهم بالعلم والثقافة ليستطيعوا خدمة بلادهم أرض الرافدين وليكونوا سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة فى بلادهم .