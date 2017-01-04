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أهالى قرية بالسنبلاوين يقطعون الطريق احتجاجاً على تغيب سيدة منذ 10 أيام

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أهالى قرية بالسنبلاوين يقطعون الطريق احتجاجاً على تغيب سيدة منذ 10 أيام أهالى قرية بالسنبلاوين يقطعون الطريق احتجاجاً على تغيب سيدة منذ 10 أيام

>الدقهلية - شريف الديب

 

قطع العشرات من اهالي قرية ديو الوسطى التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية الطريق أمام القرية احتجاجا على اختفاء سيدة من القرية منذ أكثر من عشرة أيام.

وأشعل المواطنون المحتجون اطارات سيارات واشجار، ومنعوا مرور السيارات بالطريق الواصل بين السنبلاوين ومركز تمي الامديد.

وأشار الاهالي إلى أن السيدة كانت قادمة من القاهرة إلى القرية واثناء التواصل معها بالتليفون المحمول أكدت وصولها الى مدينة السنبلاوين وبعد فترة بسيطة تبين غلق التليفون واختفائها، وبعد السؤال لم يتم التوصل اليها .

وطالب الاهالى سرعة التحرك والتوصل إلى مكان اختفائها، كما اعلنوا عن مكافاءة 100 ألف جنيه لمن يتوصل لمكانها و20 الف جنيه لمن يدلى بمعلومات عنها

وعلى الفور انتقل الرائد ابو العوم فتحي رئيس مباحث المركز الى القرية وحاول التدخل لانهاء التجمهر وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

 


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