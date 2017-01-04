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النيابة تستدعي ضابط التحريات في واقعة «متظاهري الأرض»

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النيابة تستدعي ضابط التحريات في واقعة «متظاهري الأرض» النيابة تستدعي ضابط التحريات في واقعة «متظاهري الأرض»

أرشيفية

قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم، استدعاء ضابط الشرطة مجرى التحريات فى واقعة القبض على 12 شخصًا، بتهمة التظاهر احتجاجًا على اتفاقية “تيران وصنافير” أمام نقابة الصحفيين، للإستماع لأقواله حول الواقعة والتحريات، وعلى الفور، وصل ضابط الشرطة إلى نيابة قصر النيل، ويباشر أعضاء النيابة للإستماع لأقواله .

وكانت النيابة، قد قررت أمس حجز 12 من المقبوض عليهم أمام نقابة الصحفيين، 24 ساعة لورد تحريات الأمن الوطنى، بتهمة التظاهر احتجاجًا على اتفاقية “تيران وصنافير”.

والمتهمون هم كل من، أحمد محمد مصطفى، ورأفت محمد السايح، وياسين جمال محمود، ومحمد سيد إسماعيل، وحازم أحمد ضياء، وأحمد محمد مصطفى، ومحمود أحمد سيد، وإسلام بيومى،وإسلام طلعت، ومحمد عزت محمود القيادي بحزب التحالف الشعبي، ومحمد توفيق سيد، وشريف محمد هلال”.

ونظم عددًا من الشباب، الأثنين الماضى، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، للاحتجاج على اتفاقية ترسيم الحدود بين والمملكة ، وكذلك موافقة عليها وإرسالها للبرلمان.

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