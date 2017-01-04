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رفض دعوى بنك الاستثمار ضد ماسبيرو بسداد مديونية 21.7 مليون جنيه

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رفض دعوى بنك الاستثمار ضد ماسبيرو بسداد مديونية 21.7 مليون جنيه رفض دعوى بنك الاستثمار ضد ماسبيرو بسداد مديونية 21.7 مليون جنيه

أرشيفية

 

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى بنك الاستثمار القومى ضد اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويطالب من خلالها بسداد مديونية تقدر بنحو 21.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد بواقع 9% سنويًا، و12% فائدة تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، طبقاً لبنود العقد والثابت بالسندات.

وكان اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقع على سندات أذنية لصالح البنك، على أن تسدد فى مواعيد متفق عليها طبقًا للعقد المؤرخ بينهما، وطالبه البنك بالسداد أكثر من مرة، ولكنه لم يستجب رغم حلول أجل السداد، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد الاتحاد للمطالبة بسداد جميع المستحقات والفوائد المتفق عليها فى العقد المؤرخ بينهما.

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