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مجدى العجاتى: لا يوجد أى قرار من الداخلية بمنع المواطنين من المرور لسيناء

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مجدى العجاتى: لا يوجد أى قرار من الداخلية بمنع المواطنين من المرور لسيناء مجدى العجاتى: لا يوجد أى قرار من الداخلية بمنع المواطنين من المرور لسيناء

>نور على

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن وزير الداخلية أبلغه فى اتصال هاتفى أنه لا يوجد أى قرار من وزارة الداخلية بمنع أى مواطن من المرور فى سيناء سواء فى الأنفاق أو المعديات.

 

وتابع "العجاتى" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، أن وزير الداخلية أكد أنه لا يمكن أن يمنع أى مواطن من المرور وأن ما يتم عمله هو الإجراءات الأمنية العادية.

 

وكان النائب إبراهيم أبو شعيرة قد أثار فى بيان عاجل له قيام ضباط الداخلية فى شمال سيناء بمنع المواطنين من المرور وتساءل هل القرار فردى أم أن هناك قرار من وزير الداخلية.

 

وعقب إعلان الوزير العجاتى عدم وجود أى قرار بذلك من وزير الداخلية وجه النائب سلامة الرقيعى الشكر لتأكيد وزير الداخلية عدم وجود أى قرار بمنع المواطنين من المرور.


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