ترشيح «كوبر» لتولي تدريب فريق «هال سيتي» الإنجليزي

دخل المدير الفني للمنتخب الوطنى لكرة القدم، هيكتور كوبر، دائرة المرشحين لتولى تدريب فريق هال سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” الإنجليزية، أن رجل الأعمال المصرى عاصم علام مالك نادى هال سيتى، وضع هيكتور كوبر، ضمن قائمة المدربين المرشحين لتولى تدريب الفريق الملقب بـ”التايجرز” خلفاً لمايك فيلان، الذى تمت إقالته من منصبه مساء أمس بسبب سوء النتائج.

وأضافت الصحيفة، تولى هيكتور كوبر تدريب فريق هال سيتى، يتوقف على نتائج المنتخب المصرى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى ستقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير وحتى الخامس من فبراير المقبل.

يذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية أوقعت منتخبات “مصر، وغانا، وأوغندا، ومالى” فى المجموعة الرابعة.