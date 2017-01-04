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«البترول»: طرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق 12 يناير

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«البترول»: طرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق 12 يناير «البترول»: طرح مناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق 12 يناير

أرشيفية

حددت وزارة البترول والثروة المعدنية، يوم ١٢ يناير الجارى، موعدًا لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بخمسة مناطق داخل الصحراء الشرقية، وجنوب سيناء.

وكشف مصدر بهيئة الثروة المعدنية، عن الأماكن التى ستطرح عليها المزايدة ، موضحا أنها تضم ٤ مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهم “أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى”، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، متابعًا أن محافظة جنوب سيناء، تدخل أيضًا ضمن المزايدة من خلال موقع بمدينة دهب.

وأوضح، أن طرح الوزارة لهذه المزايدة يهدف إلى توظين صناعة الذهب بالصحراء الشرقية وتنمية المناطق الاستثمارية ، وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات الجنوبية، ضمن خطة لإيجاد فرص عمل لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى العمل على جذب فرص استثمارية مباشرة وتدفق دولارى للاقتصاد المصرى.

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