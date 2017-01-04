تأجيل محاكمة 379 متهمًا في فض اعتصام النهضة لـ 9 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة” لجلسة 9 يناير لاستكمال سماع الشهود

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم، 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر،كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.