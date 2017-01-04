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«التموين»: وصول 25 ألف طن سكر برازيلي السبت المقبل

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«التموين»: وصول 25 ألف طن سكر برازيلي السبت المقبل «التموين»: وصول 25 ألف طن سكر برازيلي السبت المقبل

أرشيفية

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة والتجارة الداخلية، اليوم، عن وصول 25 ألف طن من السكر الأبيض البرازيلي يوم السبت المقبل.

وذكر وزير التموين محمد علي مصيلحي الشيخ، أن الشحنة الثانية والتي تعادل 30 ألف طن، ستصل بعد أسبوع، في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها، لتوفير رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، لمواجهة تقاعس القطاع الخاص عن توفير السكر.

وأوضح، أنه سيتم توزيع أرصدة السكر على المحافظات من خلال شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، واشار إلى أنه سيتم تخصيص رصيد بكل محافظة مع الاهتمام بعمليات التخزين للحفاظ على السلع.

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