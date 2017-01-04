أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تونس تفكك «خلية إرهابية» على علاقة بتنظيمات متطرفة

Google+ Print
تونس تفكك «خلية إرهابية» على علاقة بتنظيمات متطرفة تونس تفكك «خلية إرهابية» على علاقة بتنظيمات متطرفة

الأمن-التونسي

(أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، تفكيك “خلية إرهابية” بمدينة هرقلة من ولاية سوسة، من 13 عنصرًا، جنّدوا شبانا لصالح تنظيمات إرهابية متطرفة في الخارج.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عناصر الخلية الذين تترواح أعمارهم بين 22 و43 عامًا، اعترفوا لدى التحقيق معهم بعقد اجتماعات “سرية” بمسجد في هرقلة، وتجنيد 12 من شبان المدينة لصالح جماعات “إرهابية”، وتسفيرهم إلى “بؤر التوتر” في إشارة الى ليبيا وسوريا والعراق.

وأضافت الوزارة، أن عناصر الخلية اعترفوا أيضًا بأن لهم “علاقة وطيدة” مع “عنصر إرهابي خطير” من هرقلة مطلوب، وينتمي إلى كتيبة “عقبة بن نافع”، الجناح التونسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتعد تلك العملية، هي سابع “خلية ارهابية” تعلن وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خلال أقل من أسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا