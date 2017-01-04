تونس تفكك «خلية إرهابية» على علاقة بتنظيمات متطرفة

(أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، تفكيك “خلية إرهابية” بمدينة هرقلة من ولاية سوسة، من 13 عنصرًا، جنّدوا شبانا لصالح تنظيمات إرهابية متطرفة في الخارج.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عناصر الخلية الذين تترواح أعمارهم بين 22 و43 عامًا، اعترفوا لدى التحقيق معهم بعقد اجتماعات “سرية” بمسجد في هرقلة، وتجنيد 12 من شبان المدينة لصالح جماعات “إرهابية”، وتسفيرهم إلى “بؤر التوتر” في إشارة الى ليبيا وسوريا والعراق.

وأضافت الوزارة، أن عناصر الخلية اعترفوا أيضًا بأن لهم “علاقة وطيدة” مع “عنصر إرهابي خطير” من هرقلة مطلوب، وينتمي إلى كتيبة “عقبة بن نافع”، الجناح التونسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وتعد تلك العملية، هي سابع “خلية ارهابية” تعلن وزارة الداخلية التونسية تفكيكها خلال أقل من أسبوع.