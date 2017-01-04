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دراسة: المرأة العازب أكثر جاذبية للرجال المرتبطين

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دراسة: المرأة العازب أكثر جاذبية للرجال المرتبطين دراسة: المرأة العازب أكثر جاذبية للرجال المرتبطين

أرشيفية

يظن بعض الرجال أن إعلان ارتباطهم يقلل من فرص جذبهم لنساء أخريات، ولهذا إذا كان الرجل على استعداد للخيانة فدائمًا ما يخفى حالته الإجتماعية، ولكن وفق دراسة أمريكية جديدة فإن النساء العازبات ينجذبن أكثر للرجال المرتبطين بامرأة جميلة.

وتقول الدراسة التى أجريت فى جامعة تكساس كريستيان الأمريكية، ونشرت فى الطبعة الإلكترونية من مجلة علم النفس التطورى، إن النساء العازبات يجدن الرجال المرتبطين أكثر جاذبية من الرجال غير المرتبطين، ووجدت الدراسة أن معدل رغبة النساء فى الرجال ارتفع فى الصور التى ظهروا فيها مع شريكة جذابة عن تلك التى عرضت لهم وحدهم.

وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية،  فإن “راندى بروفيت” المؤلف المشارك فى الدراسة، قال إنهم كانوا مهتمين بهذا الموضوع فى البداية بسبب العبارة الشهيرة التى تقول إن كل الرجال الجيدين مرتبطين بالفعل “All the good guys are taken”، وبما أن المقولة تفترض أن كل الرجال الجيدين مرتبطين، فإن المرأة المرتبطة بالرجل تدرك الصفات التى تجعله جيدًا ويستحق أن تتمسك به.

وأضاف: من هذا المنطلق أصبحنا مهتمين بمعرفة كيفية إدراك النساء للرجال استنادًا إلى نوعية وجاذبية المرأة التى يحصل على إهتمامها.

وطلب القائمون على الدراسة من 245 طالبة، الحكم على جاذبية الرجال فى بعض الصور، وأظهرت بعض الصور الرجال مع شريكة جذابة ، وأظهرت بعضها الرجال وحدهم، ووجد الباحثون أن النساء انجذبوا للرجال مع شركاء أكثر من الرجال وحدهم.

 

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