اللجنة الوطنية العليا لـ «عام الخير» تعقد اجتماعها الأول

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإعلان 2017 "عام الخير" في دولة الإمارات، عقدت اللجنة الوطنية العليا لـ "عام الخير"، اليوم اجتماعها الموسع الأول وذلك بحضور كل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب. إلى جانب أمناء المجالس التنفيذية المحلية في الدولة.

ويناقش الاجتماع الخطوط العريضة لخطة العمل الخاصة بـ "عام الخير" والخطوات اللاحقة الهادفة إلى تحقيق الأهداف الخاصة بعام الخير.