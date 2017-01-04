اللجنة الوطنية العليا لعام الخير تستعرض المحطات الرئيسية وتشكّل اللجان الفرعية

بناء على إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير، وترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، بالبدء بوضع إطار عمل شامل لعام الخير، عقدت اليوم اللجنة الوطنية العليا لعام الخير أول اجتماع لها وذلك لاستعراض الخطوط العامة لبرامج عام الخير وأبرز المحطات الرئيسية على مدار العام.

ووجه أعضاء اللجنة الوطنية العليا لعام الخير 2017 في البداية الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكليفهم بالإشراف على "عام الخير". كما أشادت اللجنة بأول مبادرة كبرى في "عام الخير"، وهو "بنك الإمارات للطعام"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كأول بنك من نوعه في الدولة، يعمل وفق منظومة متكاملة تشمل عدة قطاعات لترسيخ قيمة الكرم وإطعام الطعام في مجتمع الإمارات.

وأثنى أعضاء اللجنة أيضاً على التفاعل المجتمعي الكبير مع "عام الخير" على الصعيد الفردي والمؤسسي، الأمر الذي يحفِّز مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لحشد الجهود وتعزيزها وتقديم الاقتراحات والأفكار والمبادرات لتلبية توقعات الناس وتحقيق تطلعاتهم.

وصرّح معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير في هذا الخصوص قائلاً: "إن عام الخير هو فرصة لترسيخ العطاء للوطن لدى الأجيال الشابة"، مؤكداً بأن "اللجنة الوطنية العليا ستعمل على تحويل الرؤية التي وضعتها القيادة الرشيدة إلى برامج عمل، وستعمل على مأسسة قيمة الخير في مجتمع الإمارات".

وذكّر معاليه بالهدف الرئيس الذي انطلق عام الخير من أجله الذي يتمثل في تحقيق رؤية كل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ ثقافة الخير وأن يكون المجتمع شريكاً أساسياً في التنمية، مع تفعيل دور القطاع الخاص في هذا الجانب واستثمار الطاقات الخلاقة في المجتمع من خلال التطوع التخصصي، من خلال إقرار نظم ولوائح تحفيزية وإقرار تشريعات وصياغة استراتيجيات تسهل عمل الخير وتيسره.

وأضاف معاليه بأن "تعاون كافة القطاعات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام وقطاع العمل الإنساني سيولد مئات الأفكار، كما سيكون علامة بارزة في مسيرة دولة الإمارات الإنسانية وترسيخ ثقافة مجتمعية كاملة قائمة على العطاء وعمل الخير".

هذا وناقشت اللجنة الوطنية العليا لعام الخير مستهدفات عام الخير وسبل تفعيل محاوره، حيث يستند "عام الخير" إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: تفعيل المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدولة من تعزيز دور القطاع الخصا كشريك أساسي في التنمية والتصدي للتحديات المجتمعية؛ وتعزيز ثقافة التطوع في مجتمع دولة الإمارات وتعميمها عبر الاستفادة القصوى من كل أشكال التطوع في المبادرات المجتمعية المختلفة؛ وغرس ثقافة المساهمة في خدمة الوطن، من خلال ترسيخ حب الوطن لدى الأجيال الجديدة وحثهم على أن يخدموا مجتمعهم دون مقابل.

واستناداً إلى هذه المحاور، تم تشكيل ثلاث لجان فرعية، وهي: لجنة خاصة بتفعيل محور المسؤولية الاجتماعية برئاسة معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد؛ ولجنة خاصة بتفعيل محور التطوع برئاسة معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع؛ ولجنة خاصة بتفعيل محور خدمة الوطن برئاسة معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب. وتسعى هذه اللجان، من خلال أطر عمل خاصة بكل منها إلى وضع خطط واضحة لخلق حالة مجتمعية ومؤسسية شاملة، ضمن مقاربة متكاملة تسعى إلى تكريس مفهوم تعزيز ثقافة الخير على كافة الصعد والمستويات في الدولة. كما تتولى تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لعام الخير، والتنسيق بين الجهود الاتحادية والمحلية.

كذلك، تم تشكيل لجنة إعلامية برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، لتوفير الدعم الإعلامي لكافة المبادرات والبرامج والمشاريع والحملات التي سيتم إطلاقها وتبينها في عام الخير، وتسليط الضوء عليها والترويج لها، مع الحرص على تشجيع كافة وسائل الإعلام للتفاعل مع مشاريع ومبادرات عام الخير، واستثمار الإعلام الجديد كمنصة تفاعلية خلاقة تضمن أكبر قدر من التواصل مع مختلف فئات المجتمع على نحو يثري برامج وفعاليات عام الخير ويكسبها زخماً أكبر. هذا وسوف يتم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لـعام الخير قريباً.

إلى ذلك، أوعزت اللجنة الوطنية العليا لعام الخير بالتحضير لخلوة الخير وتشكيل لجان محلية في كل إمارة، بحيث تتولى تنسيق الجهود على المستوى المحلي في ما يتعلق بتنفيذ المبادرات الاستراتيجية الخاصة بعام الخير. كذلك، أقرّت اللجنة الوطنية العليا تشكيل "سكرتارية عام الخير" ضمن مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل برئاسة سعادة سعيد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة ومقرر اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، حيث سيكون من مهام السكرتارية تقديم الدعم الإداري والفني للجنة الوطنية العليا لعام الخير وتنسيق الفعاليات الرئيسية الخاصة بالخطة الاستراتيجية لعام الخير، ومتابعة عمل اللجان الفرعية المحلية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري واللوجستي، إلى جانب التنسيق ما بين مختلف المبادرات والفعاليات المقترحة لضمان أن تكون متوافقة مع أهداف عام الخير.

وتضم اللجنة في عضويتها سبعة وزراء بالإضافة إلى أمناء المجالس المحلية أو ممثلين عنهم، وهم: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيساً للجنة الوطنية العليا لعام الخير، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام المجلس التنفيذي في دبي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وحميد راشد الشامسي الأمين العام المجلس التنفيذي في أم القيوين، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري الفجيرة ، بالإضافة إلى سعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مقرراً للجنة.