القائم بأعمال جامعة طنطا يناقش مشروع "تطوير العملية التعليمية"

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا لقاءً مع عمداء وممثلي كليات الجامعة للتعريف بالمشروعات التي طرحتها وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وحث الكليات للتقدم لهذه المشروعات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها بالجامعات لضمان جودة مخرجاتها.

وقد استعرض الدكتور إبراهيم سالم خلال اللقاء أهم الأولويات التي تشغل إدارة الجامعة حالياً خاصةً فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الجامعة وأهمها مشروع المستشفى الجامعي الجديد والذي سيحل محل مستشفى الجامعة الحالي بالإضافة إلى المشروعات المختلفة بالكليات ومنها مشروع إعداد وحدات الطاقة الشمسية لتزويد الجامعة بالطاقة اللازمة .

كما حث جميع أعضاء هيئة التدريس بالكليات على المشاركة الفعالة في أنشطة هذه المشروعات والاستفادة منها في دعم البنية المؤسسية للجامعة وكلياتها.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا التي شكلها الدكتور إبراهيم سالم برئاسته، وعضوية كل من الدكاترة طارق الشافعي مدير المشروعات بالجامعة، وعبد العزيز عبد الدايم مدير المعلومات، ويوسف الحسيني إمام مقرر لجنة المشروعات البحثية، ومجدي بلحة مدير مركز الجودة والذي استعرض متطلبات التقدم لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية .

في حين استعرض الدكتور يوسف الحسيني متطلبات التقدم لمشروع "دعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات – الدورة الخامسة"، واستعرض كل من الدكتور محمد الغريب الأستاذ بكلية الهندسة متطلبات التقدم لمشروع "اعتماد المعامل"، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم متطلبات التقدم لمشروع "تطوير تكنولوجيا المعلومات".