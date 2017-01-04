أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القائم بأعمال جامعة طنطا يناقش مشروع "تطوير العملية التعليمية"

Google+ Print
القائم بأعمال جامعة طنطا يناقش مشروع "تطوير العملية التعليمية" القائم بأعمال جامعة طنطا يناقش مشروع "تطوير العملية التعليمية"

>الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور إبراهيم سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا لقاءً مع عمداء وممثلي كليات الجامعة للتعريف بالمشروعات التي طرحتها وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وحث الكليات للتقدم لهذه المشروعات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية بكافة عناصرها بالجامعات لضمان جودة مخرجاتها.

وقد استعرض الدكتور إبراهيم سالم خلال اللقاء أهم الأولويات التي تشغل إدارة الجامعة حالياً خاصةً فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الجامعة وأهمها مشروع المستشفى الجامعي الجديد والذي سيحل محل مستشفى الجامعة الحالي بالإضافة إلى المشروعات المختلفة بالكليات ومنها مشروع إعداد وحدات الطاقة الشمسية لتزويد الجامعة بالطاقة اللازمة .

كما حث جميع أعضاء هيئة التدريس بالكليات على المشاركة الفعالة في أنشطة هذه المشروعات والاستفادة منها في دعم البنية المؤسسية للجامعة وكلياتها.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا التي شكلها الدكتور إبراهيم سالم برئاسته، وعضوية كل من الدكاترة طارق الشافعي مدير المشروعات بالجامعة، وعبد العزيز عبد الدايم مدير المعلومات، ويوسف الحسيني إمام مقرر لجنة المشروعات البحثية، ومجدي بلحة مدير مركز الجودة والذي استعرض متطلبات التقدم لمشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية .

في حين استعرض الدكتور يوسف الحسيني متطلبات التقدم لمشروع "دعم وإنشاء مراكز القياس والتقويم بالجامعات – الدورة الخامسة"، واستعرض كل من الدكتور محمد الغريب الأستاذ بكلية الهندسة متطلبات التقدم لمشروع "اعتماد المعامل"، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم متطلبات التقدم لمشروع "تطوير تكنولوجيا المعلومات".

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365