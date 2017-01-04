إنشاء قسم الإحصاء بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف

بنى سويف – هانى فتحى

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية على إنشاء قسم الإحصاء بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

وأكد لطفى، فى بيان له اليوم، أن أهداف القسم تكمن فى خلق بيئة تعليمية وبحثية ملائمة تحقق رؤية ورسالة القسم، وإعداد كوادر متميزة ورفع كفاءتها ودعمها للقيام بالمهام التعليمية، بالإضافة لبناء قدرات التحليل الكمى لدى طلاب قسمى السياسة والاقتصاد بالكلية، وكذلك بناء شراكة مع المؤسسات التعليمية والبحثية لتبادل المعارف والخبرات، وكذلك خدمة المجتمع والمهنة من خلال المشاركة فى تقديم الدورات والاستشارات وتحكيم الأبحاث وتحرير الدوريات.

وأوضح لطفى، أن رسالة القسم تتلخص فى تقديم برامج تعليمية معتمدة وذات جودة عالية تقوم عليها كوادر علمية بارزة ومتفوقة ويراعى فيها تطبيق المعايير العلمية والمناهج الشاملة ذات الارتباط الوثيق باحتياجات المجتمع وسوق العمل لبناء مجتمع معرفى ناضج.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإحصاء يلعب دوراً مهماً فى تفسير الأشياء الغامضة والمعقدة فى حياتنا اليومية، وقد أدى تزايد أهمية الإحصاء وتعدد تطبيقاته فى كافة مجالات الحياة إلى زيادة الطلب على المتخصصين فى الإحصاء، مما يعكس رؤية القسم حول الاهتمام فى علوم الأصحاء تعليمياً وبحثياً وتطبيقًا.

وأشار الدكتور على مسعود، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، أنه قد اجتمعت لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الماضى، ووافقت على إنشاء القسم بالكلية.