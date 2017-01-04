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تشييع جثمان شهيد الإرهاب يحيي عبد الستار في جنازة عسكرية بالفيوم

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تشييع جثمان شهيد الإرهاب يحيي عبد الستار في جنازة عسكرية بالفيوم تشييع جثمان شهيد الإرهاب يحيي عبد الستار في جنازة عسكرية بالفيوم

أرشيفية

(أ.ش.أ)

شيعت جنازة شهيد الإرهاب، مساعد الشرطة السري، يحيي محمد عبدالستار، بمسقط رأسه بقرية السنجق بمركز إبشواي بالفيوم.

وكان الشهيد عبدالستار، قد أصيب بعيار ناري عندما أطلق مجهولون النار على سيارة تابعة للشرطة، وهي في طريقها للقبض على أحد المطلوبين في أحكام.

وتقدم الجنازة المحافظ الدكتور جمال سامي، ومساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد اللواء ناصر العبد، ومساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، اللواء قاسم حسين، والقيادات الأمنية، والمستشار العسكري العميد محمد عزمي، ورئيس مركز أبشواي رمضان سليمان دكروري.

وأكد محافظ الفيوم، على أن يد الإرهاب الأسود لن تنال من عزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، وستزيدهم إصرارًا وعزيمة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه ودحره تمامًا.

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