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أحمد شفيق يكشف كواليس «ولاد تسعة» وتجهيزات مسلسل «الحلال» على 9090

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أحمد شفيق يكشف كواليس «ولاد تسعة» وتجهيزات مسلسل «الحلال» على 9090 أحمد شفيق يكشف كواليس «ولاد تسعة» وتجهيزات مسلسل «الحلال» على 9090

أحمد شفيق مخرج مسلسل «الحلال»

كتبت – إنجي لطفي

يحل المخرج أحمد شفيق، ضيفًا على برنامج “روق يومك “، غدًا الخميس، والذى يقدمه كل من محمد نشأت، وشيماء حافظ، على الراديو 9090، وذلك لمدة ساعتين على الهواء من الثامنة وحتى العاشرة صباحًا.

ويكشف شفيق، من خلال البرنامج الكواليس الخاصة بمسلسله الجديد، «ولاد تسعة»، والذى انتهى من تصويره مؤخرًا، ويعمل على مونتاجه حاليًا، وهو من بطولة نيكول سابا، وخالد سليم، وخالد زكى.

كما يكشف خر تفاصيل وتجهيزات مسلسل “الحلال”، والذى يستعد لتصويره خلال الأسابيع المقبلة، ويخوض به موسم رمضان المقبل، وهو من بطولة سمية الخشاب وبيومى فؤاد، ويسرا اللوزى، ودينا فؤاد.

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