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جزر القمر تنتظر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

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جزر القمر تنتظر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي جزر القمر تنتظر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

علم دولة جزر القمر

أكد وزير الدولة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والإدارات العمومية وحقوق الإنسان بجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم، بالرباط، أن بلاده تنتظر “بفارغ الصبر” عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وقال سعيد إبراهيم، في ندوة صحافية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار: “إننا ننتظر بفارغ الصبر عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حتى تستعيد المملكة مكانها الطبيعي داخل أسرتها المؤسساتية الإفريقية”.

وأضاف المسؤول القمري، الذي يقوم بزيارة للمملكة، أن المغرب يضطلع بدور “كبير” في إفريقيا في إطار التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وجدد بالمناسبة التأكيد على دعم بلاده “الثابت والراسخ” للقضية الوطنية “العادلة” للصحراء المغربية وللوحدة الترابية للمملكة.

كما أكد مجددا، من جهة أخرى، إرادة جزر القمر لتعزيز العلاقات الأخوية مع المغرب بشكل أكبر، مبرزا أن زيارته للمملكة ترمي إلى دعم والتذكير بموقف جزر القمر تجاه الدبلوماسية والسياسة المغربيتين، بقيادة الملك محمد السادس.

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