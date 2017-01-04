أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

Google+ Print
البورصة تربح 6.5 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات البورصة تربح 6.5 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

البورصة المصرية

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، ليغلق عند مستوى 609،413 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 12608 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 12778 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 465 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.50%، ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا