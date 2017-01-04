البورصة تربح 6.5 مليار جنيه وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم، ليغلق عند مستوى 609،413 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.47%، ليغلق عند مستوى 12608 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.03%، ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 12778 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 465 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.50%، ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.