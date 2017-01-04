لاعب إنبي بعد صورة قميص الأهلى: لست أهلاوياً أو زملكاوياً.. أنا إنباوي

كتب عمرو جاب الله

نشر الهندوراسى ماريو مارتينيز صانع ألعاب إنبى، تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتوضيح أمر ارتدائه قميص الأهلى قائلاً: "أنا لست أهلاويا أو زملكاويا.. ولكنى فقط أحب الكره المصريه بشكل عام وإذا سألتنى عن انتمائى فعذرا فأنا إنباوى من الآن وإلى الأبد".

كان عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبى، قد أوضح أن اللاعب لم يقصد ارتداء قميص الأهلى، وأن الأمر متعلق بتوزيعه قمصان خاصة بقطبى الكرة المصرية وفريق إنبى وعدد من قمصان الفرق العالمية على الفقراء فى احتفالية برأس السنة فى بلاده.