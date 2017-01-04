"الجمباز" يطلب التعاقد مع مدرب أجنبى بـ6500 دولار شهرياً

كتب رامى ناجى

أرسل اتحاد الجمباز خطاباًَ إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية للموافقة على التعاقد مع مدرب أجنبى لتدريب المنتخب الوطنى للجمباز، براتب شهرى 6500 دولار شهرياً.

وكانت وزارة الرياضة قد رفضت الموافقة على التعاقد مع مدربين أجانب إلا بموافقة مكتوبة من اللجنة الأوليمبية، بالإضافة إلى صرف رواتب المدربين الموجودين بالجنيه، فى إطار تخفيض الطلب على النقد الأجنبى بعد تحرير سعر الصرف.

ومن المنتظر أن يدرس مسئولو اللجنة الأوليمبية طلب اتحاد الجمباز قبل الموافقة أو الرفض على التعاقد مع المدرب الأجنبى.