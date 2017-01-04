المقاولون يطلب استعارة معلول أو مارسيلو أو رحيل من الأهلى

كتب سليمان النقر

أرسل مسئولو نادى المقاولون العرب، فاكسا إلى الأهلي، يطلبون فيه استعارة لاعب من الثلاثى حسين السيد أو صبرى رحيل أو التونسى على معلول، من أجل تدعيم صفوف الذئاب فى الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام.

أكد محمد عودة المدير الفنى للمقاولون، أنه يرغب فى الحصول على خدمات أى لاعب يرغب الأهلى فى الاستغناء عنه من الثلاثى لمدة 6 أشهر، من أجل سد الثغرة فى الجبهة اليسرى والتى يعانى منها منذ بداية الموسم الجارى.

أزمة المقاولون فى الجبهة اليسرى بسبب عدم قناعة محمد عودة بإمكانيات فتحى مبروك الظهير الأيسر، وهو ما أجبره على الدفع بمحمد شوقى غريب لسد تلك الجبهة فى المباريات الماضية بالدور الأول للدورى.

جدير بالذكر أن المقاولون يقبع فى المركز الثامن برصيد 24 نقطة جمعهم من 7 انتصارات و3 تعادلات و7 خسارات.