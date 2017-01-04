الزمالك يؤجل الرد على عروض إعارة لاعبيه انتظارا لتقرير "حلمى"

كتب عمرو جاب الله

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، انتظار تقرير محمد حلمى المدير الفنى للفريق حول أسماء الراحلين، للرد على عروض الإعارة التى تلقاها النادى فى الفترة الأخيرة لأكثر من لاعب مثل إسلام جمال وأحمد دويدار ورمزى خالد.

من المقرر أن يحسم مجلس الزمالك مع حلمى جميع الملفات المعلقة مثل الإعارات والقائمة الأفريقية، بعد حسم التشكيل النهائى لجهاز الزمالك، وكانت أندية الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وسموحة قد تقدموا بطلب لاستعارة بعض لاعبى الفريق الأبيض.

يذكر أن مرتضى منصور أعلن استمرار محمد حلمى مديراً فنياً للفريق الأبيض، وهناك ترشيحات لأربعة مدربين لاستكمال الجهاز الفنى، منهم نبيل محمود وخالد جلال لتولى أى منهما منصب المدرب العام، ومحمد صبرى وتامر عبد الحميد لتولى أى منهما منصب مدرب، بالإضافة إلى استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.