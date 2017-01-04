منتخب الشباب يواجه كوكاكولا غدا وديا

كتب محمد مراد

استقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال، المدير الفنى، على خوض ودية غدا الخميس، على ملعب أحد الفنادق، فى إطار الاستعداد لأمم أفريقيا للشباب بزامبيا.

كان مقررا إقامة ودية كوكاكولا يوم الجمعة، قبل أن يطلب الجهاز الفنى للمنتخب تقديم موعد المباراة 24 ساعة، للحصول على راحة سلبية يوم الجمعة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية بزامبيا.

انطلق اليوم معسكر منتخب الشباب بأحد الفنادق، التى تستضيف معسكر وتدريبات الفريق بحضور 26 لاعبا هم: محمد عصام الغندور "الأهلى" وعمر وائل رضوان "الشرقية" ومصطفى محمود "الجيش" وأسامة جلال "بتروجت" وعلى حسين "الإسماعيلى" وعمر صلاح "الزمالك" ومحمد يوسف "الزمالك" ومحمود مرعى "وادى دجلة" وأحمد أبو الفتوح "إنبى" وعمرو السعداوى "الأهلى" وعمر رجب "الداخلية" وأحمد عبد القادر "سموحة" وأكرم توفيق "الأهلى" وناصر ماهر "بتروجت" وكريم نيدفيد "الأهلى" أحمد مصطفى "بتروجت" أحمد رمضان بيكهام "الأهلى" وأحمد حمدى "الأهلى" ومحمود سامى "الداخلية" وعمر فاروق "المقاولون" وعبد الله النادى "القناة" ومصطفى محمد "الداخلية" وصلاح محسن "إنبى" ومدحت إبراهيم "غزل المحلة" ومحمد صادق "القناة" وعمر مرموش "وادى دجلة".