شرطة النقل والمواصلات تضبط لصوصا سرقوا مهمات من محطات السكة الحديد

كتب محمود عبد الراضى

تواصل شرطة النقل والمواصلات، حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، وسارقى المهمات المصلحية من السكة الحديد، الذين اعتادوا على سرقة الحديد من الهيئة.

وضبطت وحدة مباحث قسم شرطة محطة المنيا، متهمين متلبسين بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن "18 حلق شباك – 9 قطع فرامل – 11 مسمار بنز - 1 ياى سوسته – 3 قطع صاج تزن حوالى 500 كيلو جرام" من ورش سكك حديد المنيا.

كما تم ضبط متهمة متلبسة بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن "4 قطع حديد تزن حوالى 100 كيلو جرام" من حوش فرز محطة سكة حديد طنطا مستخدمة عربة كارو تجرها دابة.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة محطة طنطا فى ضبط متهم سرق مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن "7 قطع قضبان حديد بأطوال مختلفة تزن حوالى 200 كيلو جرام".

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة طنطا من ضبط متهم متلبسا بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد عبارة عن "4 شباك ألوميتال خاصة بعربات القطارات"، وتم ضبط مسجل شقى خطر فئة "ب" مخدرات، سبق اتهامه فى 61 قضية آخرها قضية جنح قسم شرطة الشرابية "مخدرات"، ومحكوم عليه هارب فى 4 قضايا آخرها قضية جنح قسم شرطة قصر النيل "شروع فى سرقة"، متلبسا بسرقة هاتف محمول من مواطن أثناء وجودهما بموقف أتوبيسات ميكروباص السبتية.