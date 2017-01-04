الحبس عامين مع الشغل لـ"مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة" بتهمة النصب

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنح حدائق القبة، برئاسة المستشار محمد أبو بكر رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل عبد الراضى وأحمد عزب، مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، الشهير بـ"مستريح الإدارة التعليمية بحدائق القبة"، حضوريا بالحبس لمدة عامين مع الشغل، وكفالة ألفى جنيه، لاتهامه بالنصب والاحتيال واستغلال وظيفتة، والاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى، والتى تبين أنها ملك للدولة، وإعطائهم نسبة من الأرباح، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية للمتهم.

كانت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول، قد أحالت مدير مدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة "س.م" الشهير بمستريح الإدارة التعليمية، للمحاكمة العاجلة، بتهمة النصب والاحتيال واستغلال وظيفتة، والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من أموال المواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار علاء رجب رئيس نيابة حدائق القبة، أن مدير المدرسة استولى على أموال المواطنين واشترى بها عددا كبيرا من محلات السوبر ماركت والشقق فى منطقة الزهراء بمدينة نصر.

كان قسم حدائق القبة قد تلقى من أحد الموظفين بلاغا ضد مدير المدرسة، يتهمه بالاستيلاء منه على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها فى تجارة الأراضى والعقارات ومنحه نسبة من الأرباح وتبين أنه وقع ضحية نصب.

وتضمن البلاغ أن مدير المدرسة استغل منصبة وأوهم المواطن أن لديه أراضى بعدة محافظات منها محافظة المنيا وحصل منه على المبلغ بحجة توظيفها، إلا أن المواطن اكتشف أنه وقع ضحية نصب، فطالبه برد أصل المبلغ، فرفض مدير المدرسة، وتبين أن هذه الأرض ملك للدولة.