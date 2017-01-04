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حبس 3 أشخاص 15 يومًا لتكوينهم خلية «الحراك المسلح» في بني سويف‎

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حبس 3 أشخاص 15 يومًا لتكوينهم خلية «الحراك المسلح» في بني سويف‎ حبس 3 أشخاص 15 يومًا لتكوينهم خلية «الحراك المسلح» في بني سويف‎

أرشيفية

قرر المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف، حبس 3 أشخاص 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لتكوينهم خلية إرهابية تحت مسمي «الحراك المسلح» لاستهداف المنشآت الحيوية ورجال الشرطة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، القبض علي 3 أشخاص شكلوا خلية إرهابية تحت مسمي الحراك المسلح وهم: “علي.م.ع”، 23 عامًا، وشقيقة عمر، ويقيمان قرية العلالمة بشرق النيل، وثالث ويدعيى”رمضان.ع.ع”، ومقيم بندر بني سويف.

وتبين من التحريات الأمنية، أن المتهمين اتخذوا إحدي الجزر النيلية المزروعة وكرًا لهم، لتعليم أشخاص علي أعمال فك وتركيب السلاح، ورصد ضباط الشرطة والمنشأت العامة.

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