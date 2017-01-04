«الرقابة الإدارية» تتفقد ميناء سفاجا البحري قبل افتتاحه غدًا

تفقد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم، ميناء سفاجا البحرى قبل افتتاحه، غدًا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد ميناء سفاجا، استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتتاح أعمال تطويره، حيث يفتتح الرئيس أعمال تطوير الميناء بجانب افتتاح عدد من المشروعات المجمعة عبر الفيديو كونفرانس.

وانتهت هيئة موانئ البحر الأحمر من أعمال تطوير ميناء سفاجا بالكامل بتكلفة 510 ملايين جنيه، بججيث زادت مساحة الميناء بعد التطوير بنسبة 185%، ووصلت إلى 825 ألف متر، وشملت أعمال التطوير إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنويًا، ومساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بزيادة قدرها 156 % عن مرحلة قبل التطوير.