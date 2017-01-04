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نزوح 13 ألف عراقي من الموصل جراء المعارك ضد «داعش»

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نزوح 13 ألف عراقي من الموصل جراء المعارك ضد «داعش» نزوح 13 ألف عراقي من الموصل جراء المعارك ضد «داعش»

ارشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، نزوح 13 ألف عراقي من منازلهم في مدينة الموصل التي تشهد معارك دامية ضد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح السكرتير الصحفي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن عدد الأشخاص الذين يغادرون الموصل بشكل يومي ازداد بنسبة 50%، من ألف و600 شخص إلى ألفين و300 شخص في اليوم.

ونوه “دوجاريك”، بأن ازدياد عدد النازحين يعود إلى تنشيط المرحلة الثانية لعملية تحرير الموصل من مسلحي “داعشط، مضيفًا أن 130 ألف عراقي قد غادروا المدينة منذ بدء التحالف الدولي يوم 17 أكتوبر الماضي عملية تحريرها.

وأكد المسؤول الأممي، أن سكان أحياء الموصل التي تم تحريرها من قبضة الإرهابيين يتلقون من الأمم المتحدة مساعدات إنسانية تضم المياه، والمواد الغذائية والمستلزمات الضرورية.

يذكر أن، القوات الأمنية العراقية المشتركة بمساندة طيران الجيش، تواصل عملية تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق ساعة الصفر 17 أكتوبر الماضي لتحرير هذه المدينة التي تعتبر مركز محافظة نينوى.

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