"تنفيذية أبوظبي" تعتمد مشاريع بنية تحتية بتكلفة 241 مليون درهم

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لامارة أبوظبي برئاسة معالي سعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة خلال اجتماعها ترسية عدد من مشاريع البنية التحتية بتكلفة 241 مليون درهم وذلك مواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق التميز في تقديم الخدمات.

واعتمدت اللجنة مشروع تطوير زيادة سعة شبكة الكهرباء في مدينة العين وضواحيها لمواكبة نمو الأحمال الكهربائية بتكلفة تتجاوز 55 مليون درهم، والذي يتضمن توريد وتركيب محول إضافي، و6 محطات أولية مدمجة، و13 كيلومترا من كابلات الطاقة والألياف الضوئية.

كما اعتمدت اللجنة أيضاً مشروع نقل أحمال وشبكات كهربائية من محطات التحويل الرئيسية القائمة إلى محطات التحويل الرئيسية الجديدة في زاخر الجديدة والبورهاوس، بالإضافة إلى تعديل نظم الوقاية لمحطات التحويل الأولية مع ربطها بمركز التحكم الرئيسي بتكلفة تتجاوز 45 مليون درهم، وذلك لضمان تحقيق أمان التغذية الكهربائية للمشتركين والمعدات الكهربائية، ويأتي ذلك سعياً لبناء منظومة متكاملة للكهرباء بعناصرها المختلفة من خلال برنامج ضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات الإمداد بالكهرباء وتحسين إدارة الطلب على الكهرباء، والذي يعد من الأهداف الرئيسية في خطة أبوظبي.

ووافقت اللجنة على ترسية مشروع صيانة وإعادة تأهيل الطرق الخارجية والجسور في منطقة جنوب البر الرئيسي لمدينة أبوظبي بتكلفة 76 مليون درهم، والذي يدعم تحقيق هدف خطة أبوظبي المعني بتوفير مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة، وذلك من خلال رفع كفاءة اصول شبكة الطرق الخارجية والحفاظ عليها.

وفي إطار خطة معالجة مشاكل التربة والسبخات وتحسين خصائصها في أماكن متفرقة بإمارة أبوظبي، اعتمدت اللجنة التنفيذية مخصصا سنويا لضمان التنمية المستدامة وتوفير بيئة سكنية خالية من أية آثار تنعكس سلباً على حياة ورفاهية المجتمع، إذ سيتم إجراء دراسات وفحوصات للتربة في كافة مناطق الإمارة، وإلزام المطورين العقاريين نحو البدء بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة كالدراسات الجيوفيزيائية وجيوتقنية وطوبوغرافية قبل المباشرة بالتخطيط المناطق الجديدة.

واعتمدت اللجنة الحزمة الثانية من مشروع مواقف السيارات المتكاملة على الأرض في جزيرة أبوظبي.

ووافقت اللجنة على ترسية أعمال الصيانة وتأهيل وإدارة أصول الطرق الرئيسية المنطقة (3) القطاع الغربي بتكلفة تتجاوز 21 مليون درهم، ويتضمن المشروع صيانة الطرق الرئيسية وتحسين السلامة المرورية فيها، وتقييم شبكة الطرق وأعمال التصميم والإشراف على التنفيذ بالإضافة لجمع البيانات المطلوبة حول طبقات الرصف وأعمال المرور.

ويسهم المشروع في تحقيق البرامج المحددة في هدف خطة أبوظبي المعني بتكامل شبكة وخدمات النقل البري، وذلك للحفاظ على أصول شبكة الطرق الخارجية وتأمين السلامة المرورية، من خلال صيانة وإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق وجميع المنشآت الأخرى.

وفي موضوع آخر، أقرت اللجنة التنفيذية ترسية المرحلة الرابعة لمشروع إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية في منطقة الفلاح، والذي يتضمن تحسين الطريق الحالي المزدوج إلى طريق من ثلاث حارات بكل اتجاه، وتحويل دوارات قائمة إلى تقاطعات ذات إشارات ضوئية، وإنشاء مدخل ومخرج جديد للمنطقة وذلك بتكلفة تصل إلى 42 مليون درهم.

يهدف المشروع إلى استكمال البنية التحتية المخططة للمنطقة التي تشهد نمواً سكانياً وحركة مرورية متزايدة، مما يساهم في دعم خطة أبوظبي بتطوير المناطق الحضرية المتكاملة تفي باحتياجات المجتمع ورفع مستوى جودة الحياة المقدمة للسكان.

كما اعتمدت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها تصميم وتنفيذ مبنى للأسر المنتجة في مقر الاتحاد النسائي العام في مدينة أبوظبي، بهدف إنشاء حاضنة تدريب للأسر المنتجة لتمكينها من ممارسة عمل تجاري يخص الأعمال الحرفية والتراثية، ودعمها والمساهمة في تحسين الوضع المادي للأسر المواطنة والارتقاء بظروفها الحياتية.

وسيساهم المشروع في تشجيع الإنتاج والعمل الحر بين الأسر المواطنة، والاستفادة من القدرات الفنية والمهنية لأفراد الأسرة، وإحياء الصناعات والحرف التقليدية والتراثية وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك ضمن إطار برنامج خطة أبوظبي في عملية التنمية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع وتكوين مجتمع مثقف محافظ على التراث وقيمه الأصيلة.

واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة ضمن إطار خطة أبوظبي على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.