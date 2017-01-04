محمد إبراهيم معلقاً على استبعاده من المنتخب: "قدر الله وما شاء فعل"

كتب أحمد توفيق

علق محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك والمنتخب الوطنى، على قرار استبعاده من قائمة المنتخب الوطنى النهائية التى ستشارك فى أمم أفريقيا 2017 بالجابون قائلاً، "قدر الله وما شاء فعل.. أحترم قرار جهاز المنتخب وتحت أمره فى أى وقت، وأتمنى التوفيق لزملائى فى البطولة".

وأضاف محمد إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن انضمامه لمعسكر المنتخب شرف كبير، وأن الجيل الحالى قادر على تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية بتحقيق اللقب الأفريقى، ثم الوصول بعد ذلك إلى كأس العالم من خلال التصفيات الأفريقية، مشيرا إلى أن انضمامه للمنتخب بعد فترة الإصابة الطويلة بمثابة أمر جيد للغاية.

كان جهاز المنتخب قد أعلن عن استبعاد أربعة لاعبين من قائمة بطولة كأس الأمم، هم محمد عواد وحمادة طلبة ومحمد إبراهيم وأحمد جمعة،

وأشار محمد إبراهيم إلى انضمامه للمنتخب بعد فترة الإصابة الطويلة بمثابة أمر جيد للغاية.