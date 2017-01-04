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السجن 15 عاما لطالب ثانوى قتل زميله لتصويره أثناء ممارستهما الشذوذ بأسيوط

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السجن 15 عاما لطالب ثانوى قتل زميله لتصويره أثناء ممارستهما الشذوذ بأسيوط السجن 15 عاما لطالب ثانوى قتل زميله لتصويره أثناء ممارستهما الشذوذ بأسيوط

>أسيوط - هيثم البدرى

قضت الدائرة السادسة بمحكمة الطفل، برئاسة المستشار محمد فتحى صديق، وعضوية المستشارين أحمد نصر ومحمد الدليل، وبحضور المستشار خالد عبد الفتاح ممثل النيابة، فى القضية رقم ٢١ لسنة ٢٠١٦ جنايات الطفل بأسيوط، بالسجن المشدد 15 عاما لـ"أحمد . خ . ع" طالب بالصف الأول الثانوى بعد أن قتل زميله بنفس المدرسة "عادل . ع . ع". 

كانت الواقعة قد بدأت بالعثور على جثة طافية بترعة نجع حمادى الغربية على طريق عرب المدابغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة لطالب بالثانوية العامة، ومحرر بتغيبه محضر منذ 20 يوما بقسم شرطة أبوتيج، وتم تشكيل فريق بحث من مديرية أ‏من أسيوط، ‏لكشف ملابسات الواقعة، ‏وبالتحرى تبين أن مرتكب الواقعة "أحمد . خ . ع" ‏طالب بالصف الأول الثانوى، ‏وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج ‏من القبض عليه.

 

وبعرضه على النيابة اعترف خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة، وأن هناك علاقة شاذة بينهما، ‏وأنه يوم الواقعة كانا مع بعضهما فى غرفة مهجورة غرب سكة حديد أبو تيج، وتلاحظ له أن صديقه يصور العلاقة بينهما عن طريق الموبايل، فطلب منه إعطائه الموبايل ومسح ما عليه، إلا أنه رفض، فحدثت مشاجرة قام على إثرها بضربه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة.


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