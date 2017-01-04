بالصور .. رئيس جامعة بورسعيد يتابع سير الإمتحانات بكلية التربية الرياضية

بورسعيد - محمد عزام

أجري الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد اليوم الاربعاء ، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بلجان كلية التربية الرياضية الامتحانية في إطار جولاته الميدانية لمختلف كليات الجامعة لمتابعة سير أعمال لجان الامتحانات للوقوف على كل ما يقدم للطلاب من رعاية وخدمات .

ورافق رئيس جامعة بورسعيد الدكتور ندا الحسيني ندا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلية التربية الرياضية.

وكان في استقباله بالكلية الدكتور علاء الدين حامد عميد الكلية والذي اصطحب سيادته في جولة داخل لجان الامتحانات واطمئن لكل ما يقدم للطلاب من رعاية وخدمات لضمان أدائهم أعمال الامتحان فى المناخ المناسب.

كما شدد خلال الجولة على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات ولا تهاون في تطبيق القانون في اى حالة غش تضبط .

وأوصى بتوفير كافة إمكانيات الكلية خلال أعمال الامتحانات حرصا على الطلاب.

تعليقات الصور..

1- رئيس جامعة بورسعيد يتابع لجان امتحانات التربية الرياضية

2- جانب من الجولة التفقدية لرئيس الجامعة



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