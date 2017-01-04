ضبط 30 طن أرز يحتكرها تاجران لتحقيق أرباح غير مشروعة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة لمباحث التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 30 طن أرز شعير بحوزة تاجرين حجباها عن التداول فى الأسواق، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

تمكنت الحملة من ضبط 30 طن أز شعير بحوزة "ن.ش.ن" سنة 39 تاجر غلال، ويقيم قرية سعفان مركز سيدى سالم، لحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 1022/ 2016 جنح مركز سيدى سالم، وبحوزة "ا.ا.ا" 47 سنة تاجر غلال، يقيم دائرة مركز الحامول، لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 117/ 2017 جنح المركز.



>كما تمكنت الحملة من تحرير 20 محضرا للتجار المخالفين بينها "3 مزاولة نشاط تجارى (بقالة) بدون ترخيص، و3 عرض لحوم مكشوفة للبيع، و4 عدم حمل شهادة صحية، و10 عدم الإعلان عن الأسعار"، كما تم تنفيذ 18 حكم غرامة.