الليلة.. «ممكن» يناقش الشخصية المصرية وتخفيض الجمارك على السيارات

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “ممكن”، والذي تقدمه الإعلامية ريهام ابراهيم، على شاشة “سي بي سي”، الدكتور محمد المهدي استشاري الطب النفسي، وذلك مساء اليوم، في تمام العاشرة مساءً.

ويتحدث استشاري الطب النفسي خلال الحوار عن الشخصية المصرية، وتغيراتها، وما الذي أثر فيها خلال الفترة الماضية، وكيف يمكن علاج هذه التغيرات، وما دور الدولة في ذلك.

وفي فقرة ثانية من البرنامج، يناقش قرار الجمارك بتخفيض الجمارك علي السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، حيث يستضيف عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات، باتحاد الغرف التجارية، وأشرف عادل عبد الحميد رئيس قطاع شكاوي السيارات بجهاز حماية المستهلك.