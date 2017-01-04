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«السيسى» يتلقى دعوة من ملك الأردن لحضور القمة العربية مارس المقبل

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«السيسى» يتلقى دعوة من ملك الأردن لحضور القمة العربية مارس المقبل «السيسى» يتلقى دعوة من ملك الأردن لحضور القمة العربية مارس المقبل

جانب من اللقاء

تلقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، ناصر جودة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير ناصر جودة نقل تحيات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى للرئيس، وسلمه خطاب الدعوة الموجه من الملك للمشاركة فى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها فى الأردن فى مارس المقبل.

وعرض جودة، خلال اللقاء رؤية الأردن للموضوعات المنتظر تناولها خلال القمة المقبلة، وسبل التعامل معها، بحيث يتم الخروج بنتائج تدعم الأمن القومى العربى، وتحافظ على مصالح الدول العربية، ومنوهاً إلى اتفاق رؤية البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الرئيس طلب نقل تحياته للعاهل الأردنى، وتقديره لدعوته لحضور القمة، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين، ومعرباً عن ثقته فى قدرة الأردن على الاضطلاع بدورها فى رئاسة القمة المقبلة بنجاح.

وأشار الرئيس إلى أن تطورات المشهد العربى والإقليمى خلال السنوات الماضية أكدت أهمية دعم مفهوم الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول على أراضيها، وضرورة بناء المؤسسات الوطنية بما يمكنها من القيام بدورها في الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأكد الرئيس أن استعادة دور وفعّالية الدولة الوطنية يحتل أهمية خاصة فى ضوء تنامى ظاهرة الإرهاب في المنطقة، وامتدادها لتشمل جميع أنحاء العالم.

وشدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة التعامل الشامل مع هذه الظاهرة على المستوى العربى والإقليمى والدولى، بحيث يمكن للمنطقة التركيز على دفع جهود التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات مواطنيها نحو مستقبل مزدهر.

وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات المصرية الأردنية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن التباحث حول بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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