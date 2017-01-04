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استبعاد حمادة طلبة ومحمد إبراهيم من قائمة المنتخب المشاركة بأمم إفريقيا

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استبعاد حمادة طلبة ومحمد إبراهيم من قائمة المنتخب المشاركة بأمم إفريقيا استبعاد حمادة طلبة ومحمد إبراهيم من قائمة المنتخب المشاركة بأمم إفريقيا

حمادة طلبة

استبعد الأرجنتيني هيكتور كوبر”المدير الفنى للمنتخب المصرى”كل من محمد عواد، محمد إبراهيم، أحمد جمعة، وحمادة طلبة، من قائمة الفريق المشاركه بأمم إفريقيا فى الجابون.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً وهم،عصام الحضري ،أحمد فتحي ،شريف إكرامي ،أحمد المحمدي ،عبد الله السعيد ،محمد عبد الشافي ،ابراهيم صلاح ،أحمد دويدار ،أحمد حجازي ،محمد النني، محمد صلاح ومروان محسن وعمر جابر وأحمد الشناوي وسعد سمير، طارق حامد ،أحمد حسن “كوكا”، محمود عبد المنعم “كهربا” ،محمود حسن “تريزيجيه”، علي رجب، كريم حافظ، رمضان صبحي وعمرو وردة.

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