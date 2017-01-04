9090 تكرم أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية

كتبت – إنجي لطفي

كرم الراديو 9090، مساء أمس ،الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، حيث قدم الإعلاميان أحمد خيرى، وطارق أبو السعود “درع الراديو” للوزير تقديرا له.

وجاء عقب حلوله ضيفًا على الإعلامى أحمد خيرى ببرنامجه “حال بلدنا”، فى أول حلقاته بالموسم الجديد على الراديو 9090، حيث أكد بدر أن الوزارة تستهدف القضاء على الفساد، مشيرًا إلى ان الفساد موجود بشكل واضح ولا يمكن تجاهله.

وأوضح الوزير، أن هناك وحدة للتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، وجهاز لمتابعة تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستقبل شكاوى المواطنين وتسعى لحلها لتحسين الخدمة المقدمة لهم.