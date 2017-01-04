اليوم.. «توتنهام» يواجه «تشيلسي» في ديربي لندن

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، فريق تشيلسي، في ديربي العاصمة لندن في ختام الجولة الـ20 بالدوري الإنجليزي .

يدخل “تشيلسي” المباراة وهو على قمة جدول ترتيب البطولة بـ 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول أقرب منافسيه.

ويرى الكثير من المتابعين، أن مباراة اليوم أمام توتنهام هي عنق الزجاجة لـ “البلوز”، وأنه إذا نجح الإيطالي انطونيو كونتي في خطف نقاط المباراة الثلاث خارج ملعبه سيقترب بنسبة كبيرة من حسم البطولة.

في ذات الإطار يسعي “توتنهام” إلى مواصلة عروضه المميزة تحت قيادة الإسباني الشاب ماوريسيو بوكيتينو، حيث يحتل الفريق المركز الخامس بـ 39 نقطة، ويضمن الفوز على تشيلسي التقدم إلى المركز الرابع على حساب أرسنال، والتساوي مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث في نفس عدد النقاط.