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بعد الصعود لدور الـ16 بالكأس.. الشرقية راحة من التدريبات 4 أيام

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بعد الصعود لدور الـ16 بالكأس.. الشرقية راحة من التدريبات 4 أيام بعد الصعود لدور الـ16 بالكأس.. الشرقية راحة من التدريبات 4 أيام

>كتبت لبنى عبد الله

منح منير عقيلة، المدير الفنى لفريق الشرقية، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 4 أيام، عقب صعودهم لدور الـ16 ببطولة كأس ، بالفوز على النصر للتعدين بهدف دون رد، على أن يعود الفريق للتدريبات الأحد المقبل.

ومنح عقيلة لاعبيه هذه الراحة بسبب توقف مسابقة الدورى الممتاز لارتباط منتخب مصر بخوض بطولة أمم أفريقيا فى الرابع عشر من الشهر الجارى.

وسيعود الفريق لدخول معسكر مغلق، الأحد المقبل، بأحد الفنادق، ويركز فيه عقيلة على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، والتى تعد ثغرة واضحة فى مشوار الفريق طوال منافسات الدور الأول.


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