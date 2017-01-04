وكالة الأنباء الأردنية: السيسي يتسلم دعوة للمشاركة بالقمة العربية

كتب أحمد جمعة

أكدت وكالة الأنباء الأردنية، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة سلم قبل مغادرته القاهرة اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية من الملك عبدالله الثانى، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التى يستضيفها الأردن نهاية مارس المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية الأردن نقل تحيات وأطيب أمنيات الملك عبد الله للرئيس السيسي، مؤكدا اعتزاز الملك عبد الله بالعلاقات الأخوية التى تربط القيادتين والشعبين.

وأكد وزير خارجية الأردن خلال اللقاء أن مشاركة الرئيس السيسي فى أعمال القمة سيكون لها أكبر الأثر فى إنجاحها وإثرائها وخروجها بقرارات هامة تخدم الدول العربية وتضع حلولا للتحديات التى تواجهها وفى مقدمتها محاربة الإرهاب والتطرف، وتم التأكيد خلال اللقاء أيضا على الحرص المتبادل على إدامة التشاور حيال مختلف القضايا والتطورات، وبما يخدم مسيرة العمل العربى المشترك، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، حمل الرئيس السيسي جودة خالص محبته وتقديره للملك والشعب الأردنى.

وأعاد الرئيس السيسي التأكيد على إدانته واستنكاره الشديد للاعتداءات الإرهابية الجبانة التى وقعت فى الأردن مؤخرا مكررا تعازيه للملك والشعب الأردنى وذوى الشهداء الذين قضوا دفاعا عن الوطن، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولى للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب.