"حقوق القاهرة" تقضى على ظاهرة الغش بـ" Bubble sheet "

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن نظام الـ Bubble sheet الذى طبقته الكلية على نصف عدد المواد بامتحانات الفصل الدراسى الأول التى انطلقت الأسبوع الحالى، أدى إلى اختفاء حالات الغش تماما.

وأضاف زمزم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على عملية الامتحانات لم يضبطوا أى حالات غش بالامتحانات الخاصة بالنظام الجديد، مؤكدا أن عدد حالات الغش التى تم ضبطها على مدار 4 أيام منذ انطلاق الامتحانات بلغ 10 حالات فقط تقع فى مجملها ضمن امتحانات الأسئلة المقالية وليس النظام الجديد.

وتابع، أن عدد حالات الغش بالأسبوع الأول خلال العام الماضى كان 50 حالة فى مقابل 10 للعام الحالى، مؤكدا أن حالات الغش انخفضت بنسبة 80% العام الحالى بفضل نظام الامتحان الجديد، وأن الوسائل التى ضبطت بالغش هى وسائل تقليدية "سماعة بلوتوث أو موبايل أو برشام"، مؤكدا أن الامتحانات منتظمة بشكل يومى ما عدا السبت المقبل باعتباره إجازة رسمية.