أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"حقوق القاهرة" تقضى على ظاهرة الغش بـ" Bubble sheet "

Google+ Print
"حقوق القاهرة" تقضى على ظاهرة الغش بـ" Bubble sheet " "حقوق القاهرة" تقضى على ظاهرة الغش بـ" Bubble sheet "

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن نظام الـ Bubble sheet الذى طبقته الكلية على نصف عدد المواد بامتحانات الفصل الدراسى الأول التى انطلقت الأسبوع الحالى، أدى إلى اختفاء حالات الغش تماما.

 

وأضاف زمزم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على عملية الامتحانات لم يضبطوا أى حالات غش بالامتحانات الخاصة بالنظام الجديد، مؤكدا أن عدد حالات الغش التى تم ضبطها على مدار 4 أيام منذ انطلاق الامتحانات بلغ 10 حالات فقط تقع فى مجملها ضمن امتحانات الأسئلة المقالية وليس النظام الجديد.

 

وتابع، أن عدد حالات الغش بالأسبوع الأول خلال العام الماضى كان 50 حالة فى مقابل 10 للعام الحالى، مؤكدا أن حالات الغش انخفضت بنسبة 80% العام الحالى بفضل نظام الامتحان الجديد، وأن الوسائل التى ضبطت بالغش هى وسائل تقليدية "سماعة بلوتوث أو موبايل أو برشام"، مؤكدا أن الامتحانات منتظمة بشكل يومى ما عدا السبت المقبل باعتباره إجازة رسمية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365