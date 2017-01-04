لتكاسله عن توصيلها.. ساعى بريد بطنطا يزور توقيعات تسلم المواطنين للخطابات

كتب محمود عبد الراضى

لجأ ساعى بريد لحيلة ماكرة للجلوس فى المنزل وعدم العمل، حيث دأب على استلام خطابات البريد وتزوير توقيع المواطنين على استلامها، ثم التخلص منها، حتى لا يكلف نفسه عناء الذهاب للمنازل.

وضبطت وحدة مباحث إدارة شرطة البريد "ج.ع" 30 سنة، موزع مكتب بريد سبرباى التابع لمنطقة بريد طنطا، مقيم ميت حبيش فى طنطا، لعدم تسليمه الخطابات المسجلة بعهدته، والمرسلة لبعض عملاء المكتب محل عمله، وتزوير توقيع أصحاب تلك الخطابات على كشوف تسليم الخطابات على غير الحقيقة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، فأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وأرسل بالمتهم لمركز شرطة طنطا لقيده وعرضه على النيابة.