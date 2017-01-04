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الأرصاد: طقس الغد معتدل .. والعظمى بالقاهرة 18 درجة

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الأرصاد: طقس الغد معتدل .. والعظمى بالقاهرة 18 درجة الأرصاد: طقس الغد معتدل .. والعظمى بالقاهرة 18 درجة

>كتب محمد محسوب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، طقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والقاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية وأما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 8 18

الإسكندرية 8 17

مطروح 8 16

بورسعيد 9 17

دمياط 8 17

بلطيم 8 18

الإسماعيلية 6 18

السويس 5 18

العريش 4 19

نخل 1 15

طابا 2 16

الطور 7 18

مرسى علم 14 20

الغردقة 11 20

شرم الشيخ 11 20

رفح 3 13

كاترين صفر 13

المنيا 4 17

الفيوم 5 17

رأس سدر 8 18

أبوسمبل 7 21

وسط الدلتا 8 18

أسيوط 4 17

سوهاج 5 18

الأقصر 6 21

أسوان 6 22

شلاتين 14 24

حلايب 16 22

الوادى الجديد 7 18

قنا 5 20

نويبع 13 20

السلوم 5 16

 


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