39.5 مليون جنيه لإنشاء مدارس ورصف طرق بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أنه تم تخصيص 39 مليون و500 ألف جنيه لإنشاء 3 مدارس وجناحين بمدارس داخل المركز، بالإضافة إلي استكمال رصف طريق “أبنوب – المعابدة”، وذلك ضمن الخطة المالية المدرجة لعام 2016/2017م.

وأوضح أحمد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات الهامة، تأتي في إطار توفير خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً إلى إنشاء مدرسة عرب العطيات الثانوي الصناعي بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليون و800 ألف جنيه وإنشاء مدرسة بني إبراهيم للتعليم الأساسي بتكلفة مليون و600 ألف جنيه وإنشاء جناح بمدرسة سوالم أبنوب الإبتدائية بإجمالي 2 مليون و100 ألف جنيه وجاري تجهيزهم.

وأضاف، أنه جاري إنشاء مدرسة المعابدة الإعدادية بتكلفة 4 مليون و100 ألف جنيه وجناح بمدرسة آل حمزة للتعليم الأساسي بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وبقطاع الرصف فإنه جاري رصف طريق أبنوب – المعابدة بطول 15 كم بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه.

وذكر رئيس المدينة، أنه جاري إحلال وتجديد خط مياه دير الجبراوي بطول 3 كم وإحلال وتجديد خط مياه قرية بني محمد بطول 5 كم .