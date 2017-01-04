أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ كمال مغيث: كنت متصور أننا نعمل على تطوير التعليم لكن الواقع أننا نطور الامتحانات -
فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح» -
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا -
الكنيسة تلغي احتفالات عيد القيامة -
صور | أهالي أبنود في ذكرى ميلاد «الخال»: «روحه عايشة وسطنا» -
مكرم عن رئاسة «الأعلى للإعلام»: «لولا الواجب كنت قعدت في البيت» -
مساء dmc - جمال شيحة: تم طرح 4 طرق لامتحانات الثانوية لمواجهة الغش وتم الاستقرار على "البوكليت" -
مساء dmc - د/ رضا حجازي: فكرة "البوكليت" هدفها منع الغش داخل اللجنة وخارجها -
تصريح مدرب يوفنتوس بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
مساء dmc - تقرير .. كاميرا dmc داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

39.5 مليون جنيه لإنشاء مدارس ورصف طرق بأسيوط

Google+ Print
39.5 مليون جنيه لإنشاء مدارس ورصف طرق بأسيوط 39.5 مليون جنيه لإنشاء مدارس ورصف طرق بأسيوط

ارشيفية

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أنه تم تخصيص 39 مليون و500 ألف جنيه لإنشاء 3 مدارس وجناحين بمدارس داخل المركز، بالإضافة إلي استكمال رصف طريق “أبنوب – المعابدة”، وذلك ضمن الخطة المالية المدرجة لعام 2016/2017م.

وأوضح أحمد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة أبنوب، أن المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات الهامة، تأتي في إطار توفير خدمات أفضل للمواطنين، لافتاً إلى إنشاء مدرسة عرب العطيات الثانوي الصناعي بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليون و800 ألف جنيه وإنشاء مدرسة بني إبراهيم للتعليم الأساسي بتكلفة مليون و600 ألف جنيه وإنشاء جناح بمدرسة سوالم أبنوب الإبتدائية بإجمالي 2 مليون و100 ألف جنيه وجاري تجهيزهم.

وأضاف، أنه جاري إنشاء مدرسة المعابدة الإعدادية بتكلفة 4 مليون و100 ألف جنيه وجناح بمدرسة آل حمزة للتعليم الأساسي بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وبقطاع الرصف فإنه جاري رصف طريق أبنوب – المعابدة بطول 15 كم بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه.

وذكر رئيس المدينة، أنه جاري إحلال وتجديد خط مياه دير الجبراوي بطول 3 كم وإحلال وتجديد خط مياه قرية بني محمد بطول 5 كم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا